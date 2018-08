Marcha de usuarios para que el colectivo 36 reanude su servicio

Facebook Twitter Email WhatsApp

El 31 de Julio se realizó una marcha por la reanudación del servicio de la línea 36 en la Plaza Sudamérica del barrio de Villa Riachuelo, Comuna 8.

La convocó Alex, vecino de Villa Celina y productor radial, en campera y redoblante; y, entre otros, participó Manuel, vecino de Almagro y contador público, de traje y cacerola.

Por qué se convocó a esta marcha por la línea 36?

Alex: Primero que nada gracias por esta entrevista, porque no hay muchos medios que quieran difundir esto, sino justamente los medios locales, para que los vecinos empiecen a informarse un poco más, convoqué a esta marcha por la necesidad que tenía. Yo vivo en Celina, y la verdad no tengo ningún colectivo que me lleve hasta cualquier lado del Centro, porque siempre tomaba el 36, combinaba con la A, o me iba hasta Floresta, a Mataderos o donde fuera, creo que algo tengo que hacer.

¿Por qué no funciona la línea?

Alex: Yo hablo mucho con los choferes, la línea no está funcionando porque no le pasa gasoil la empresa. Los choferes están cobrando, por eso no vienen acá a manifestarse ni nada; pero van y hacen presencia, nosotros estamos sin línea, estamos sin medio de transporte, no puede ser que los discapacitados también están siendo afectados.

Manuel: Especialmente por los hospitales, el 36 hay que ver que sirve al Hospital Güemes, al Hospital Durand, al Hospital Naval, al Hospital Curie, al Hospital Méndez, al Hospital Italiano, que está a la vuelta de mi casa, es muy importante. Me vine desde Almagro, en un largo viaje para mí, para poder manifestar, soy usuario de la línea hace muchos años, fui componente en algún momento.

¿Cómo era el servicio del 36?

Manuel: El servicio era malo, era muy malo, se venía deteriorando.

Alex: Cuando uno quería salir a algún lado tenía que tomar una precaución de 40 minutos de espera, tenías un viaje de 30 minutos, salías 1 hora y 10 antes, acá hay un problema muy grande de transporte, no sólo porque hoy el 36 no anda, sino que vos mismo te parás en avenida Cruz y Piedrabuena, mirás la parada de Metrobus, iluminado, todo sillas, y… ¿qué colectivos pasan por ahí? no existen más, muchas dejaron de funcionar (las líneas 36, 143 ramal Cruz y 150 ramal Cruz).

¿Desde cuándo no funciona la línea?

Manuel: Más de un mes.

Alex: El 36 exactamente hace 29 días. El último día que salió, el día y la hora exactos, fue el 2 de julio a las 5 de la mañana, la hora exacta y todo, 2 y hoy ya estamos a 31, casi 1º de agosto.

¿La empresa quiere cerrar el 36?

Alex: A partir de Agosto va a empezar a funcionar el recorrido, un poco modificado, que va a ser un ramal de la 141; pero qué pasa con esto, el colectivo pasa; pero es un ramal, no deja de ser un ramal, que capaz que el sábado no pasa, el domingo no pasa.

Manuel: Y además no va a pasar por mi casa, el Hospital Italiano, el Hospìtal Güemes, el 141 tiene los mismos vicios que tenía el 36, es la misma empresa en el fondo. Acá el problema fue que la empresa “Mariano Moreno” tenía incumplimientos, el incumplimiento hizo que no le dieran gasoil subsidiado y ellos no van a pagar lo que vale el gasoil para mantener la línea, entonces la quieren suprimir, la quieren pasar a la 141 que no está penalizada.

¿Por qué el servicio de la línea estaba siempre saturado?

Manuel: Por la poca frecuencia, porque había 20 coches cuando debía haber 45.

Alex: Últimamente estaban funcionando 15 hasta que después se quedaron con 10.

¿Cómo sigue el reclamo por la problemática del 36?

Alex: Si no hay un arreglo se viene otra marcha más.

Manuel: Yo elevé una queja a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, ya es la tercera o cuarta vez. Me dijeron: sí, ya lo saben, el tema está, alguien lo tiene, si le van a dar pelota, no le van a dar pelota yo no puedo decirlo, la empresa lo que quiere hacer es que sea 141, lo que pasa que no se lo autorizó, cambiar una línea, suprimir una línea, o cambiarle el recorrido a una línea requiere que el Ministerio de Transporte autorice; pero requiere eso, no es que: desde hoy se suprimió la línea 36, listo, y ahora parte de la 36 va a ir por…, ellos solos podrán tener toda la intención del mundo de hacerlo; pero no lo pueden hacer solos, pueden hacerlo; pero los van a sancionar de vuelta, van a tener un problemón.

¿Por qué el tema de la línea no está en los medios grandes?

Manuel: Eso es malo, hay que ir a los medios, habría que ir a TN y a América.

Alex: Con ir a un solo programa estaría, porque los programas tienden a copiar las noticias del otro.

Enrique Ricagno y Mariano Ricagno Fuda

Foto: Enrique Ricagno