Prevención del cáncer bucal

El cáncer bucal es una enfermedad altamente invasiva e invalidante. Es una de las neoplasias -masas anormales de tejido- con más baja tasa de supervivencia y peor pronóstico.

La Facultad de Odontología de la UNCUYO entiende la importancia de fomentar el autocuidado y el autoexamen, para que las personas conozcan las estructuras normales de la boca y si detectan alguna alteración realicen consultas tempranas.

La causa del cáncer oral es multifactorial, una estrategia efectiva para prevenirlo es controlar los hábitos de riesgo. Al menos el 75% de estos cánceres podría prevenirse con la eliminación de factores de riesgo como el consumo de alcohol y tabaco.

Existen otros riesgos adicionales que pueden incrementarlo, entre ellos la radiación solar, el trauma crónico (por dientes con cúspides filosas, reconstrucciones ásperas y desbordantes, prótesis mal adaptadas) y la infección con el virus del papiloma humano (VPH).

Signos a tener en cuenta: Sequedad Bucal. Dificultad en los movimientos de la lengua. Crecimiento en los tejidos bucales sobre todo si no duelen. Inflamación de las glándulas salivales. Aparición de ganglios indoloros en el cuello, región submaxilar y preauricular. Movilidad o pérdida de un diente sin causa aparente. Encías sangrantes que no ceden a los tratamientos. Heridas en labios y en la boca que no curan en el término de diez días.

La detección temprana salva vidas. El cáncer bucal diagnosticado a tiempo se cura.

Universidad Nacional de Cuyo