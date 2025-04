All Boys se trajo un punto de Tucumán

Por la decimoprimera fecha de la “Zona A” del torneo 2025 de la Primera Nacional, All Boys empató 1-1 con San Martín, en el estadio “La Ciudadela” de Tucumán.

El “Albo” viajó a la provincia de la Independencia con la aspiración de sumar puntos en el torneo y así fue. Desde el primer minuto, All Boys demostró su compromiso para con la victoria y dio todo lo que podía dar. A los 6 minutos de juego, Nahuel Viñas vio una infracción sobre Claudio Campostrini y sentenció la pena máxima, Julián Ceballos cambio el penal por gol y puso en ventaja a un All Boys que intentó jugar al fútbol pese a las condiciones climáticas que hubo, debido a la lluvia fuerte y constante.

Desgraciadamente, 3 minutos más tarde y tras un córner desde la derecha, Mauro Verón apareció solo en el segundo palo y selló la igualdad en el marcador con un gol por cada lado. El estado del campo del juego no era el mejor y luego de un mal movimiento de Juan Pablo Passaglia, Viñas expulsó al zurdo volante albinegro acusando “juego brusco”. De ahí en más, el partido se le hizo cuesta arriba al “Blanco”, pero con inteligencia y pulmón All Boys logró pisar firme en “La Ciudadela”.

Para el complemento, el “Albo” mantuvo su correcto orden, se paró bien en la cancha, agrupó sus líneas y contragolpeó cada vez que pudo. Y con esa idea en la cabeza, Mariano Campodónico fue reemplazando a los soldados cansados. Con el pasar de los minutos, el DT albinegro hizo ingresar a Tomás Assennato, Ezequiel Ramírez, Thiago Calone, Benjamín González e Ignacio Figueroa; el “Tanque” apostó por la velocidad de sus jugadores y así intentar lograr la victoria en alguna escapada.

Lamentablemente, All Boys no estuvo tan fino en la definición y no pudo traerse los 3 puntos a Floresta, pero además Lukas Ramil Sauer fue uno de los responsables del empate, el arquero estuvo muy firme no solo bajo los 3 palos, sino que también en sus áreas.

All Boys estuvo a la altura que le demandó el partido, enfrentó con sus armas a un duro rival y se trajo un punto de visitante que sin dudas será importante para sus aspiraciones en el torneo.

El próximo lunes 28 de abril, All Boys disputará el partido correspondiente a la Fecha 12 del torneo, recibirá a Tristán Suarez en el “Islas Malvinas” de Floresta, con horario y árbitro a confirmar, pero con la transmisión de TyC Sports.

FORMACIONES :

ALL BOYS (1): 1. Lukas Ramil Sauer; 2. Alejo Rodríguez, 3. Tobías Bovone, 4. Hernán Grana (c), 5. Leandro Desábato, 6. Jonathan Ferrari, 7. Octavio Bianchi, 8. Ignacio Palacio, 9. Claudio Campostrini, 10. Julián Ceballos y 11. Juan Pablo Passaglia. DT: Mariano Campodónico.

Suplentes : 12. Adriano Sofio, 13. Maximiliano Coronel, 14. Yago De Vito, 15. Ignacio Figueroa, 16. Tomás Assennato, 17. Alexis Melo, 18. Benjamín González, 19. Thiago Calone y 20. Ezequiel Ramírez.

San Martín (Tuc.) (1): 1. Darío Sand; 2. Guillermo Rodríguez, 3. Hernán Zuliani, 4. Federico Murillo, 5. Gustavo Abregú, 6. Mauro Osores, 7. Gabriel Hachen, 8. Matías García, 9. Mauro Verón, 10. Juan Cuevas y 11. Juan Cruz Esquivel. DT: Ariel Martos.

Suplentes : 12. Tomas García, 13. Juan Orellana, 14. Franco Quiroz, 15. Nahuel Cainelli, 16. Ulises Vera, 17. Aníbal Paz, 18. Gonzalo Rodríguez, 19. Agustín Prokop y 20. Lautaro Taboada.

CAMBIOS: 21’ Gonzalo Rodríguez X Juan Cuevas (SMT); ET Ignacio Figueroa X Leandro Desábato (AB); ET Nahuel Cainelli X Matías García (SMT); 52’ Tomas Assennato y Ezequiel Ramírez X Octavio Bianchi y Julián Ceballos (AB); 63’ Thiago Calone X Claudio Campostrini (AB); 69’ Franco Quiroz y Ulises Vera X Hernán Zuliani y Gabriel Hachen (SMT); 81’ Tomas García X Darío Sand (SMT); 90’+2’ Benjamín González X Thiago Calone (AB).

AMONESTADOS: 19’ Leandro Desábato (AB), 31’ Claudio Campostrini (AB), 44’ Matías García (SMT), 79’ Thiago Calone (AB), 80’ Lukas Ramil Sauer (AB).

EXPULSADO: 16’ Juan Pablo Passaglia (AB).

GOLES: 7’ Julián Ceballos (AB) y 9’ Mauro Verón (SMT).

INCIDENCIAS: 87’ Gonzalo Rodríguez no completó el partido debido a su lesión y no fue reemplazado porque San Martín ya había realizado las 5 modificaciones reglamentarias.

TERNA ARBITRAL: Nahuel Viñas, Mariano Viale (Asistente N°1), Mariano Ascensi (Asistente N°2) y Jorge Ethen (Suplente).

ESTADIO: “La Ciudadela”, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina.

Fuente: Prensa Club All Boys

