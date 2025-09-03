3 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

02-clarin

¿Se puede alquilar el Teatro Colón…?

La Bocina 3 de septiembre de 2025
01-mas servicios

Más servicios en tu barrio en Villa Santa Rita, La Paternal y Caballito

La Bocina 1 de septiembre de 2025
08-aula

Sin celulares, los alumnos prestan más atención en clase, y charlan más entre ellos

La Bocina 1 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

03-pileta

Denuncian malos manejos del gobierno porteño con una pileta escolar

La Bocina 3 de septiembre de 2025
02-clarin

¿Se puede alquilar el Teatro Colón…?

La Bocina 3 de septiembre de 2025
02-la piel del color

“La piel del color”, de Cristian Mac Entyre

La Bocina 2 de septiembre de 2025
02-diego pibe

La otra final que Diego perdió: Los Changos vs. Los Cebollitas

La Bocina 2 de septiembre de 2025