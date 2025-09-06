7 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

02-bullrich

En A24, desmintieron a Patricia Bullrich al aire

La Bocina 2 de septiembre de 2025
02-hermanos

Denuncian que Milei estuvo en Nordelta con los hermanos Kovalivker

La Bocina 2 de septiembre de 2025
01-plan enia

Milei desactivó el plan ENIA, que ayudó a reducir 60% los embarazos adolescentes

La Bocina 1 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

06-frentes vandalizados

El gobierno porteño ya recuperó más de 12.000 frentes de viviendas vandalizadas

La Bocina 7 de septiembre de 2025
23-toto caputo

La bala de plata

La Bocina 6 de septiembre de 2025
29-el eternauta

La programación completa del Festival Argentino de Historieta

La Bocina 6 de septiembre de 2025
06-gato

Castración y vacunación gratuita de gatos y perros

La Bocina 6 de septiembre de 2025