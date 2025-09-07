El gobierno porteño ya recuperó más de 12.000 frentes de viviendas vandalizadas

Con más de 12.000 frentes recuperados en lo que va de año, el Gobierno porteño avanza en su política de mantenimiento del entorno urbano, brindando una herramienta fundamental para vecinos, comerciantes e instituciones que han visto dañadas sus fachadas con la presencia de grafitis y pintadas.

La Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, a través de la Dirección General de Competencias Comunales, pone a disposición de los vecinos un servicio de recuperación de fachadas que abarca tareas de pintura, hidrolavado y remoción de carteles o pegatinas.

Para solicitar el servicio, los vecinos deben ingresar al sitio web https://bacolaborativa. buenosaires.gob.ar/ prestaciones, a través de Boti o utilizando la aplicación BA Colaborativa. Una vez dentro de la plataforma, pueden buscar la palabra “frente” o dirigirse directamente a la sección “Calles, fachadas y veredas”. Allí encontrarán la pestaña “Grafitis/Frentes”, donde se presentan dos opciones según el tipo de intervención requerida: Hidrolavado por grafitis/pegatinas o Pintura sobre grafitis.

Luego de elegir la opción que mejor se adapte al estado del frente afectado, es necesario iniciar sesión con la clave MiBA, que se genera de forma rápida utilizando una dirección de correo electrónico. A continuación, el sistema solicita completar un formulario en el que se describe la situación y se pueden adjuntar fotografías que ayuden a ilustrar el daño.

Una vez enviada la solicitud, el pedido queda registrado y se incluye en la planificación de tareas de las cuadrillas comunales. El vecino recibirá un correo electrónico con la confirmación del ingreso, y en los días siguientes se realizará la intervención, ya sea mediante hidrolavado, pintura o ambas acciones según lo requerido.

En lo que va de año, se llevaron a cabo 12.048 intervenciones en fachadas vandalizadas: 9.762 fueron tareas de pintura y 2.286 de hidrolavado.

El servicio de recuperación de frentes vandalizados, además de embellecer el espacio público, representa una política concreta de cercanía con el vecino y de respuesta ágil ante hechos que afectan el entorno urbano. “Continuamos trabajando para lograr un entorno urbano más limpio y ordenado para todos”, subraya el área.

La articulación entre la Secretaría de Gobierno y las comunas, sumada a herramientas digitales accesibles como BA Colaborativa, permite que los vecinos sean parte activa del cuidado de su ciudad, reclamando y viendo solucionados problemas concretos de su barrio.

