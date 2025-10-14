All Boys inaugura el Jardín Maternal en el Predio Fernando Sánchez

Con una inversión de u$s135.000 se construyó integralmente el Jardín Maternal, el cual nos permite seguir disfrutando el Predio Don Fernando Sánchez hasta 2046.

En 112 años de historia que tiene nuestra institución y gracias al apoyo de socios/as, es la primera vez que se cumplieron las condiciones establecidas para contar con un Predio para AllBoys.

Inauguración: Miércoles 15/10 19 hs. Predio Don Fernando Sánchez – Chivilcoy 1950, CABA. Te esperamos para compartir este hito histórico para nuestro club.

Club Atlético All Boys

