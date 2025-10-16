Robaron en la Casona del Corralón de Floresta
En la Casona del Corralón de Floresta sufrimos el robo de las computadoras del Programa Adultos 2000. No fue un hecho menor ni aislado: ocurrió pocos días después de que realizáramos un acto en defensa del programa y contra el ajuste educativo, que incluyó recortes al personal de maestranza, encargado de abrir y cerrar el espacio.
Este ataque no sólo implica la pérdida de equipos de trabajo, sino que atenta directamente contra el derecho a la educación de cientos de estudiantes y contra la preservación de un sitio de memoria que hay que cuidar y proteger.
Exigimos respuestas urgentes, la reposición inmediata del material robado y garantías de seguridad para poder seguir trabajando, estudiando y preservando la memoria del lugar.
Defender Adultos 2000 es defender la educación pública y la memoria colectiva.
Asamblea Barrial de Floresta