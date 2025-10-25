La Justicia Federal ordenó a Milei, restituir los medicamentos al 100% para los jubilados

En un fallo histórico, la Justicia Federal ordenó al PAMI restituir los medicamentos al 100% para todos los jubilados y pensionados del país, dando un duro golpe al plan de ajuste y abandono impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La medida surge tras la presentación de la Asociación Civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que exigió extender el amparo presentado en Mendoza a todo el territorio nacional. El tribunal coincidió en que “en tiempos de crisis económica, se debe reforzar la protección de los derechos sociales”, y que la política libertaria de recortes atenta directamente contra la salud y la vida de los sectores más vulnerables.