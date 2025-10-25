NO SE INUNDA MÁS!!! Volvió la inundación que nos movilizó en el año 2013 a comenzar a trabajar por la Cuenca Cildáñez. A realizar el 1er Mapa de riesgo con participación comunitaria que descubrió que las obras hidráulicas son necesarias pero no alcanzan.

También aprendimos que las obras sin participación comunitaria fracasan.

Hoy el ejemplo claro es el Máster Plan Dellepiane, que está talando árboles y eliminando superficie verde fundamental para que estas cosas no sucedan, solo impulsado para hacer negocios de espaldas a la comunidad.

Hoy seguimos trabajando por la Cuenca y vamos a realizar el 3er Taller por el Biocorredor Cildáñez, que agrega a su agenda esta problemática que vuelve a estar vigente.

Fabio Omar Oliva

Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda

Relacionado