Cómo es la votación con la nueva Boleta Única de Papel
El nuevo sistema de votación, que se utilizará en las elecciones de medio término, consiste en una boleta de papel que incluye en una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos y partidos políticos.
Está divida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos -en este caso diputados y senadores– y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas.
Próximo a cada cargo electivo hay un casillero en blanco para que se pueda votar por cada una de las categorías.
Dependiendo el distrito se votarán solo diputados o senadores y diputados juntos.
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Corrientes y La Pampa tendrán el modelo de BUP únicamente con diputados.
Mientras que en Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se escogerán diputados y senadores en la Boleta Única de Papel.
Al momento de votar, la autoridad de mesa entregará un ejemplar de la BUP junto a una lapicera, para marcar la opción en el casillero del partido o frente electoral que cada ciudadano disponga.
Una vez que se eligen los diputados y senadores correspondientes, se debe doblar la boleta siguiendo las instrucciones presentes en su dorso, y como paso final se coloca en la urna correspondiente a cada mesa.
Voto en blanco y voto nulo
Según la información de la Cámara Nacional Electoral (CNE), se considerará cómo voto nulo el caso de una Boleta Única no oficializada o cuando se trate de una oficializada que no cumpla con los siguientes requisitos:
- Cuando contenga dos o más marcas para distintas agrupaciones políticas para la misma categoría.
- Si se encuentra o posee algún tipo de rotura.
- Si presenta inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral.
- Si se adjuntan objetos externos a la BUP.
El caso del voto en blanco se produce cuando el elector no marca en el casillero de ninguna fuerza política, ya sea en una o más categorías.
De esta forma, el nuevo sistema de votación busca garantizar un proceso electoral más seguro, transparente y accesible para todos los ciudadanos.
