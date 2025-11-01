Pese a que “no hay inflación”, en noviembre vuelve a aumentar todo

Los nuevos cuadros tarifarios alcanzan tanto a los recorridos urbanos como a los interurbanos y se aplicarán de manera automática para los usuarios que abonen con tarjeta SUBE.

Desde la cartera que conduce el ministro Franco Mogetta recordaron que el esquema de actualización mensual continuará vigente “ para garantizar una estructura tarifaria más equilibrada y sostenible ”.

Los contratos que continúan bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en noviembre un aumento del 42,2%, de acuerdo con el Índice de Contrato de Locación (ICL) que elabora el Banco Central.

Aunque representa una desaceleración respecto de meses anteriores, la suba sigue siendo considerable para los inquilinos. Por ejemplo, una familia que venía pagando $600.000 por mes pasará a abonar $853.200 a partir del próximo mes, según el cálculo anual que regirá hasta octubre de 2026.

En el caso de los contratos con actualización trimestral basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el incremento será cercano al 6%, mientras que aquellos con ajustes cuatrimestrales registrarán una suba de 8,5%.

De esta forma, un alquiler mensual de $600.000 quedará en $636.000 para los acuerdos trimestrales, y en $651.000 para los cuatrimestrales.

Las principales compañías de medicina prepaga comunicaron al Gobierno que aplicarán en noviembre aumentos de entre 2,1% y 2,8% en las cuotas de sus planes. El ajuste varía según la empresa, el tipo de cobertura y la región del país.

El incremento se encuentra en línea con la inflación de septiembre, que fue del 2,1%, y forma parte del proceso de actualización mensual de valores autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

De esta manera, un plan individual que en octubre costaba $180.000, pasará a ubicarse entre $183.780 y $185.040, dependiendo de la entidad y del nivel de cobertura.

Las empresas del sector justificaron la medida en el “aumento sostenido de los costos médicos y hospitalarios”, y advirtieron que el sistema “aún se encuentra en proceso de recomposición tras los congelamientos tarifarios de años anteriores”.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) dispuso un aumento promedio del 3,8% en las tarifas de gas natural a nivel nacional, en el marco de las revisiones quinquenales de los cuadros tarifarios. La medida fue oficializada a través de 20 resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, una por cada empresa que actúa en el sector.

Según precisaron fuentes de la Secretaría de Energía, el ajuste se reflejará en las boletas que los usuarios residenciales recibirán en las próximas semanas.

“Resulta razonable y prudente continuar para el mes de noviembre de 2025 con el sendero de actualización de los precios y tarifas del sector energético”, señala una de las resoluciones.

El texto también recuerda los lineamientos fijados por el Ministerio de Economía, según los cuales “las tarifas correspondientes a los segmentos de transporte y distribución de gas natural deberán ser fijadas conforme los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales llevadas adelante por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)”.