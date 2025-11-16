16 de noviembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

12-natta

Jugadora de All Boys, convocada para jugar el Mundial Futsal Femenina

La Bocina 12 de noviembre de 2025
09-all boys futsal fem

Así recibían los hinchas de All Boys a las Subcampeonas de la Libertadores

La Bocina 9 de noviembre de 2025
20251108_210529

All Boys Subcampeón de la Libertadores futsal femenina

La Bocina 8 de noviembre de 2025

all boys handball femenino

All Boys Bicampeón de Handball femenino

La Bocina 16 de noviembre de 2025
p-julio-meinvielle

Julio Meinvielle, fundamental para el desarrollo del barrio de Versailles

La Bocina 16 de noviembre de 2025
DSCN1095_289cordoba

VERSAILLES. De los querandíes, al barrio de las casas coloniales

La Bocina 16 de noviembre de 2025
17-marcha federal universitaria

Universidades reclaman que el gobierno de Milei cumpla con lo aprobado por el Congreso

La Bocina 15 de noviembre de 2025