All Boys Bicampeón de Handball femenino

Luego de salir campeonas en el torneo apertura, y faltando una fecha para la finalización del Torneo Clausura, las mayores de Hanbdall femenino de All Boys venciero 31 a 22 a Def. de Glew y se consagraron Bicampeonas.

Priscila Martínez fue la goleadora con 11 goles.

Así fue el camino al Título:

1 – Gral Belgrano (v) 31-36

2 – Racing (l) 35-32

3 – Atlanta B (v) 27-34

4 – Vélez B (l) 28-16

5 – Muni Avellaneda (v) 25-25

6 – Villa Calzada (l) 43-25

7 – Larre (v) 31-31

8 – Temperley (l) 28-28

9 – Vi.Lo (v) 19-28

10 – SAG Ballester B (l) 30-28

11- Villa Modelo (v) 26-27

12 – Comu (l) 38-29

13 – Talleres (v) 25-32

14 – Def Glew (l) 31-22

Se viene la primera

Felicitaciones a las jugadoras y cuerpo técnico.

