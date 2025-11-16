All Boys Bicampeón de Handball femenino
Luego de salir campeonas en el torneo apertura, y faltando una fecha para la finalización del Torneo Clausura, las mayores de Hanbdall femenino de All Boys venciero 31 a 22 a Def. de Glew y se consagraron Bicampeonas.
Priscila Martínez fue la goleadora con 11 goles.
Así fue el camino al Título:
1 – Gral Belgrano (v) 31-36
2 – Racing (l) 35-32
3 – Atlanta B (v) 27-34
4 – Vélez B (l) 28-16
5 – Muni Avellaneda (v) 25-25
6 – Villa Calzada (l) 43-25
7 – Larre (v) 31-31
8 – Temperley (l) 28-28
9 – Vi.Lo (v) 19-28
10 – SAG Ballester B (l) 30-28
11- Villa Modelo (v) 26-27
12 – Comu (l) 38-29
13 – Talleres (v) 25-32
14 – Def Glew (l) 31-22
Se viene la primera
Felicitaciones a las jugadoras y cuerpo técnico.
