Julio Meinvielle, fundamental para el desarrollo del barrio de Versailles

La Parroquia “Nuestra Señora de la Salud” fue vital para el desarrollo del barrio de Versailles. El Padre Julio Meinville aportó instituciones fundamentales para el aprendizaje y el entreteimiento de chicos y grandes en Versailles.

En los tiempos fundacionales -primeras décadas del siglo XX- Versailles fue creciendo en dos centros neurálgicos: la zona donde vivían los obreros que trabajaban en los talleres ferroviarios de Liniers (que fundaron la Sociedad de Fomento “Luz del Porvenir”), y los que vivían alrededor de la Parroquia (entonces, oratorio) “Nuestra Señora de la Salud”.

Su primer Cura Ecónomo fue el Padre Julio Meinvielle, que llegó al barrio en Marzo de 1933.

El Padre Julio se dedicó a generar actividades para los niños y los jóvenes, y su obra giró en torno a ellos.

La prolífica obra de Meinville –hombre polémico por sus ideas– en Versailles, dejó huellas imborrables para el barrio.

Creó el primer grupo de Scouts Católicos del país. Organizó una Biblioteca (gracias a una donación de la familia Navarro Viola, la misma funciona actualmente en el Ateneo Popular de Versailles).

En 1933, creó la Universidad Popular, con rama femenina (en Caranday) y masculina (en Manuel Porcel de Peralta).

En 1937 fundó con los jóvenes de la Acción Católica el Ateneo Católico, que pronto cedió paso al Ateneo Popular de Versailles, club pensado como centro de recreación y formación para los niños del lugar y del que se habló en toda la Capital por la excelencia que alcanzaron los jóvenes en la práctica de deportes.

La piedra fundamental de la Parroquia “Nuestra Señora de la Salud” se colocó en 1947, en la Navidad de 1951 se ofició la primera Misa y durante las Fiestas Patronales de 1953, Monseñor Copello realizó la inauguración oficial.

Para definir el Día de Versailles, hubo acalorados debates entre los vecinos: mientras algunos impulsaban el día en que se celebra la Patrona del barrio -16 de Noviembre, “Nuestra Señora de la Salud”- otros pretendían que se tome como fecha el día que llegó el primer tren (16 de Diciembre).

Finalmente, la Legislatura aprobó la ley 1363, que establece: “Institúyase el 16 de noviembre como “Día del Barrio de Versalles” en conmemoración del onomástico de su patrona Nuestra Señora de la Salud”.

Claudio Serrentino

Foto: Wikipedia

