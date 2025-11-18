La Escuela “Alfredo Palacios”, de Villa Mitre, celebró 100 años de vida

La Escuela Primaria Común N.º 6 D.E. 12 «Alfredo L. Palacios», celebró su centenario con un acto realizado en su histórica sede de Caracas 2057, en el barrio de Villa General Mitre. La comunidad educativa participó de una jornada que incluyó la recepción de las familias, palabras alusivas y distintas actividades preparadas por los chicos para homenajear los cien años de la institución.

Fundada el 25 de febrero de 1925, la escuela nació como respuesta al crecimiento demográfico de un barrio en plena expansión, que por entonces carecía de alumbrado público, calles pavimentadas y medios de transporte. Creada como Escuela N.º 25 del Consejo Escolar 13, funcionó durante décadas en una propiedad alquilada y adoptó el nombre «Dr. Alfredo L. Palacios» en 1965.

Desde sus comienzos, la escuela fue un motor cultural del barrio. En 1928 se creó la biblioteca escolar; en 1960 se incorporó el jardín de infantes; y en 1979 la institución duplicó su matrícula tras el cierre de la escuela de varones N.º 1 del distrito. A lo largo de las décadas se fortalecieron vínculos con organizaciones comunitarias, clubes e instituciones educativas, y se desarrollaron proyectos pedagógicos significativos como «Construyamos la paz desde nosotros», además de experiencias de intercambio internacional.

La participación de las familias, a través de la Asociación Cooperadora, fue clave en cada etapa, impulsando mejoras edilicias, ampliaciones y la creación de espacios formativos y culturales. La escuela también conserva un valioso patrimonio artístico: un grabado y una fotografía firmados por Benito Quinquela Martín, testimonio del vínculo histórico con referentes de la cultura argentina.

Entre las décadas del 80 y del 2000, la institución incorporó nuevas tecnologías, renovó espacios clave como la terraza, la instalación eléctrica, la cocina y los patios, y fortaleció la memoria institucional mediante publicaciones y homenajes.

Hoy, a cien años de su fundación, la Escuela N.º 6 D.E. 12 continúa siendo un faro educativo y cultural para Villa General Mitre, sostenida por una comunidad comprometida con la educación estatal de calidad.

