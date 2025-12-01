Ciclo de películas con Diane Keaton

Con su elegancia excéntrica, su humor inteligente y una presencia capaz de desarmar cualquier cliché -y de construir, de paso, la modernidad del cine a la hora de romper estereotipos-, Diane Keaton creó película a película una revolución en el cine norteamericano. El ciclo “Las revoluciones de Diane Keaton”, que se proyecta en el Centro Cultural Munro, celebra su legado a través de cuatro películas que definen distintas etapas de su carrera. Desde la melancolía de Manhattan hasta la alteración romántica de Annie Hall, Keaton redefinió la figura femenina con una libertad inédita en pantalla. En Alguien tiene que ceder, llevó su encanto maduro a nuevas generaciones, demostrando que el deseo y la inteligencia no tienen edad. Y en El club de las divorciadas, reafirmó su talento para combinar humor, vulnerabilidad y resiliencia. Cada título del ciclo revela una faceta distinta de una actriz que nunca se conformó con los moldes de Hollywood. La celebramos como lo que siempre fue: una mujer que cambió las reglas riéndose de ellas.

4 al 21 de diciembre – 18:30hs.

CENTRO CULTURAL MUNRO

(Vélez Sarsfield 4650, Munro)

*Entrada gratuita por orden de llegada*

Jueves 4/12

18:30 hs.



MANHATTAN

Dir. Woody Allen

En el clásico de Woody Allen, Keaton encarna una melancolía urbana sofisticada, un rostro que parece observar la ciudad con ternura y desconcierto al mismo tiempo. Su presencia transmite esa sensación de elegancia vulnerable que la crítica Stephanie Zacharek resalta en su obra: “una actriz que no sólo actúa, sino que camina junto a nosotros año tras año”. El traje andrógino, el sombrero ladeado, sus gestos contenidos y su voz suave consolidan una imagen que redefine la figura femenina en la pantalla como alguien complejo, dúctil y profundamente humano.

Jueves 11/12

18:30 hs.



EL CLUB DE LAS DIVORCIADAS

(THE FIRST WIVES CLUB)

Dir. Hugh Wilson

En esta comedia con trasfondo serio, Keaton se ríe de los moldes, se ríe de ella misma, y lo hace con una libertad que invita a la empatía. Su humor no es liviano por superficial, sino teñido de reconocimiento: reconoce sus vulnerabilidades, sus risas retenidas, los tropiezos y las sorpresas. Keaton construye una presencia que es variada, vivaz y profundamente humana. La vemos encarnar la resiliencia sin renunciar a la gracia; un modelo de mujer que se sigue reinventando sin abandonar lo que la hace única.

Domingo 14/12

18:30 hs.



ALGUIEN TIENE QUE CEDER

(SOMETHING’S GOTTA GIVE)

Dir. Nancy Meyers

En esta etapa más madura de su carrera, Keaton demuestra que su encanto no se desvanece con el tiempo: al contrario, se profundiza. Su personaje ya no es la joven inquieta de antaño, sino una mujer con historia, con deseo y con inteligencia que sigue insistiendo. Esa versatilidad, esa disposición a llegar con nuevas generaciones permitía ver sus líneas de expresión sin renunciar a su poder. En definitiva, Keaton aquí es la prueba de que la audacia no tiene edad y que la sofisticación puede coexistir con la ternura y la irreverencia.

Domingo 21/12

18:30 hs.



ANNIE HALL

Dir. Woody Allen

Aquí Keaton no sólo actúa: crea un personaje que se convierte en ícono de libertad estilística y de pensamiento. Su Annie revoluciona los códigos del romanticismo al vestir con corbatas, chalecos, gafas grandes y ese aire despreocupado que parecía borronear los límites entre géneros. Esa mezcla de humor, torpeza encantadora y mirada inteligente es precisamente la “revolución elegante” que se le atribuye: Keaton tomó el cliché del amor y lo volteó con gracia. La interpretación le valió el Óscar y marcó un antes y un después en la forma de verla: ya no sólo como musa sino como creadora de su propio espacio en el cine.

