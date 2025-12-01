Presentación del tercer tomo de la Historia de Villa Devoto

La Junta de estudios históricos de Villa Devoto presenta el tercer tomo – Libro III – de la Historia de Villa Devoto.

Esta minuciosa obra del Historiador Porteño Edgardo Oscar Tosi, fundador en 1992 de la Junta de Estudios Históricos de nuestra Villa completa con este último libro el periodo que se extiende desde 1916, año del fallecimiento de Antonio Devoto, y centralmente hasta el año 1945.

En esta obra se documentan los momentos de su mayor desarrollo y consolidación del barrio; “recorrer sus páginas es reencontrarse con el mundo de nuestros abuelos, de sus Instituciones más diversas, asociaciones vecinales, ya sean de carácter social cultural, artísticas, educativas o deportivas y reconocer en ellas a sus actores, los pioneros de nuestra querida Villa”, propone el autor.

Este minucioso trabajo de investigación, se inicia con el tomo I ·” Villa Devoto 1889-1916” editado en el año 2010, y continuó con el Tomo II “Villa Devoto Pioneros Ingleses y Futbol” de 2012.

Este tercer tomo muy esperado, “Villa Devoto 1917-1945 y el Epilogo al 2020”, no cierra la historia de nuestra Villa, sino que da enormes herramientas y ayuda a continuar y avanzar con nuestro devenir histórico.

Será el viernes 5 de diciembre de 2025, a las 18.45, en Habana 3801, C.A.B.A sede de la Asociación de Fomento de Villa Devoto. El expositor será el Historiador especializado en Villa Devoto Edgardo Oscar Tosi. Organiza: Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto.

