Operativo anti picadas en la Comuna 9, con 21 vehículos retenidos

El Ministerio de Seguridad realizó un operativo preventivo contra las picadas en los barrios de Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda.

El dispositivo, llevado adelante por personal de Tránsito de Seguridad, la Patrulla de Control de Accesos, el Departamento Motorizada y la Comisaría Comunal 9A, se desarrolló en Plaza Monitos, Plaza Guaminí, Av. General Paz y Emilio Castro, Av. General Paz y Alberdi, y Emilio Castro y Montiel.

Como resultado se efectuaron 168 controles vehiculares y 21 remisiones (16 autos y 5 motos). Uno de los motociclistas dio resultado positivo en alcoholemia, con un dosaje de 0,21 g/l.

Estos controles son resultado de las reuniones semanales que personal del ministerio mantiene con vecinos donde se recogen sus denuncias y se trabaja para llevar soluciones.

Por otra parte, como parte del programa de prevención que se desarrolla diariamente, se realizaron durante todo el viernes pasado operativos en las Comunas 1, 4, 9, 10, 11 y 12 y en todos los accesos a CABA, que incluyen los linderos a General Paz y a los puentes que están en el sur de la misma.

Se hicieron recorridos preventivos en búsqueda de vehículos que estén con algún impedimento de circulación o cometiendo alguna falta. Además se trabajó para impedir que vehículos y motos que estén preparados para picadas realicen las mismas. Colaboró en esta tarea APRA, realizando mediciones, y Tránsito de Transporte, con alcoholemia.

Se realizaron un total de 348 controles con 88 remisiones (8 autos / 80 motos).

