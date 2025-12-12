12 de diciembre de 2025

Shanghai-2

“China es potencia, porque invierte en todo lo que acá se está desfinanciando”

La Bocina 11 de diciembre de 2025
05-super

Pese a la baja del consumo, la inflación CABA en noviembre fue de 2,4%

La Bocina 10 de diciembre de 2025
0pomelo

Lo importado arruina el trabajo nacional; encima, es más caro

La Bocina 10 de diciembre de 2025

25-ddiscapacidad

La justicia ordenó al gobierno de Milei, cumplir “de inmediato” con la ley de emergencia en discapacidad

La Bocina 12 de diciembre de 2025
12-navidad en plazas

La Ciudad celebra la Navidad por anticipado, en algunas plazas porteñas

La Bocina 12 de diciembre de 2025
la queen

Flor de la V prometió ayudar a La Queen, luego de la violenta agresión que sufrió en Villa Real

La Bocina 11 de diciembre de 2025
