La Ciudad celebra la Navidad por anticipado, en algunas plazas porteñas

La Ciudad celebrará este fin de semana el programa Navidad en las plazas, una propuesta que llevará actividades gratuitas a plazas y parques porteños con opciones para todas las edades. La agenda incluye talleres, cine móvil, espectáculos y puestos gastronómicos.

El objetivo es ofrecer alternativas recreativas en los días previos a las fiestas y convertir a los espacios verdes en puntos de encuentro para disfrutar al aire libre. Las actividades estarán distribuidas en cuatro puntos.

El sábado 13, entre las 16 y las 22, las propuestas se desarrollarán en dos lugares: Plaza Irlanda, en Caballito, y el Parque Ferroviario de Colegiales . En ambos espacios se instalarán las propuestas dedicadas a talleres, espectáculos y cine móvil.

El domingo 14, en el mismo horario, las actividades se trasladarán a Parque Chacabuco y a Plaza Arenales, en Villa Devoto. Cada plaza tendrá una grilla propia de espectáculos y un sector asignado a propuestas lúdicas y recreativas para chicos y adultos.

Un jenga gigante, un taller de cascabeles y cine móvil con pochoclos

Las plazas estarán especialmente ambientadas y ofrecerán propuestas gastronómicas, artistas itinerantes y una variedad de juegos -metegol, ping pong, fútbol sentado, jenga gigante y de mesa-, acompañados por animadores. También habrá un campamento de lectura en Plaza Irlanda y Parque Chacabuco, para compartir historias navideñas, un taller de cascabeles y villancicos, y otro de postales navideñas con técnicas como estampas, collage y dibujo. A esto se suma una estación creativa donde los chicos podrán confeccionar sus propios adornos y vinchas para un árbol de Navidad colectivo.

Cada jornada cerrará con música: el Ensamble 440 presentará Navidad en Concierto, dirigido por Nacho Mandrafina, y se sumarán las actuaciones de Pim Pau y los Cazurros. Además, de 20 a 22 horas habrá un cine móvil con pochoclos, algodón de azúcar y un espacio con almohadones y lonas para disfrutar las películas con comodidad. El sábado 13 se proyectará Mi pobre angelito en Plaza Irlanda como en el Parque Ferroviario, y el domingo 14 será el turno de Mi pobre angelito 2 en Plaza Arenales y en Parque Chacabuco.

Los talleres estarán orientados a actividades vinculadas al espíritu festivo y a experiencias participativas para que las familias puedan compartir la jornada y disfrutar de los espacios verdes en esta época del año. En caso de lluvia, el calendario se reprogramará para el sábado 20 y el domingo 21.

Estas propuestas se integran a las que impulsa el Gobierno porteño en estas fechas dentro del programa Navidad en los barrios, entre ellas las acciones de música itinerante y juegos en vivo en los centros comerciales a cielo abierto o la posibilidad de que los más chicos dejen sus cartas a Papá Noel en un buzón navideño. La programación completa puede consultarse a través de la web de Descubrir BA.

