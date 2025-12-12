12 de diciembre de 2025

11-tratala con cariño

Teatro en la Facultad de Agronomía: “Tratala con cariño”

La Bocina 11 de diciembre de 2025
09-corralon

Última función del año de “Historias incendiándose en el aire”, en la Plaza del Corralón

La Bocina 11 de diciembre de 2025
09-dia del tango

Buenos Aires celebra el Día del Tango con recitales, visitas guiadas y charlas

La Bocina 9 de diciembre de 2025

12-navidad en plazas

La Ciudad celebra la Navidad por anticipado, en algunas plazas porteñas

La Bocina 12 de diciembre de 2025
la queen

Flor de la V prometió ayudar a La Queen, luego de la violenta agresión que sufrió en Villa Real

La Bocina 11 de diciembre de 2025
Shanghai-2

“China es potencia, porque invierte en todo lo que acá se está desfinanciando”

La Bocina 11 de diciembre de 2025
