15 de diciembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

25-ddiscapacidad

La justicia ordenó al gobierno de Milei, cumplir “de inmediato” con la ley de emergencia en discapacidad

La Bocina 12 de diciembre de 2025
Shanghai-2

“China es potencia, porque invierte en todo lo que acá se está desfinanciando”

La Bocina 11 de diciembre de 2025
05-super

Pese a la baja del consumo, la inflación CABA en noviembre fue de 2,4%

La Bocina 10 de diciembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

07-policia ciudad

Nueva cúpula de la Policía de la Ciudad

La Bocina 15 de diciembre de 2025
14-curas villeros en lujan

“En los barrios populares siguen faltando cloacas, e integración socio urbana”

La Bocina 14 de diciembre de 2025
13-favaloro

Inauguraron un busto que recuerda al Dr. Favaloro, en Caballito

La Bocina 13 de diciembre de 2025
13-victor lavallen orquesta

Víctor Lavallén y su orquesta, gratis en Parque Centenario

La Bocina 13 de diciembre de 2025