Nueva cúpula de la Policía de la Ciudad

El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, ratificó a la cúpula de la Policía de la Ciudad, con un solo cambio entre los superintendentes y los directores autónomos, y mantuvo a tres mujeres dentro de la plana mayor.

Así lo pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas mediante la Orden del Día Institucional (ODI) número 231.

En ese sentido, la comisario inspector Fabiana Elizabeth Cuesta reemplazó a la comisario mayor Sonia Edith Vitale en la Superintendencia de Lucha contra la Violencia Familiar y de Género.

De esta manera, Cuesta se sumó a las otras dos mujeres que ya estaban: la comisario mayor Laura Raquel Cesanelli en la Superintendencia de Prevención y Gestión de Emergencia y la comisario general María Mercedes Rebaynera en la Dirección Autónoma de Coordinación y Enlace con el Instituto de Formación.

A fin de cada año, la Policía de la Ciudad, al igual que Policía Federal y otras fuerzas provinciales, renueva su cúpula, con la ratificación o los cambios de sus superintendentes, directores autónomos y directores.

En esta ocasión, sólo hubo una variante, ya que las otras nueve Superintendencias y las tres Direcciones Autónomas tendrán a los mismos jefes de casi todo 2025.

La siguiente es la cúpula de la fuerza porteña:

JEFE: DIEGO CASALÓ.

SUBJEFE: CARLA MANGIAMELI.

-Superintendencia de Investigaciones: comisario general Carlos Gabriel Rojas.

– Superintendencia de Policía Científica: comisario general Esteban Henaín Gari.

-Superintendencia de Unidades Especiales: comisario general Martín Cornaglia.

-Superintendencia de Prevención y Gestión de Emergencia: comisario mayor Laura Raquel Cesanelli.

-Superintendencia de Operaciones: comisario mayor Leonardo Ángel Gallego.

-Superintendencia de Seguridad Comunal: comisario mayor Santiago Naudin.

-Superintendencia de Tránsito y Transporte: comisario mayor Néstor Ortubia.

-Superintendencia de Orden Urbano: comisario mayor Alberto Darío Sagastizábal.

-Superintendencia de Pacificación de Barrios: comisario mayor Rodrigo Horacio Conesa.

-Superintendencia de Lucha contra la Violencia Familiar y de Género: comisario inspector Fabiana Elizabeth Cuesta.

-Dirección Autónoma de Coordinación y Enlace con el Instituto de Formación: comisario general María Mercedes Rebaynera.

-Dirección Autónoma de Alcaidías: comisario mayor Germán Goris.__IP__

-Dirección Autónoma de Asuntos Internos: comisario mayor Ariel Kaplun.

Relacionado