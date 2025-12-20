Prohíben el uso de pirotecnia sonora “porque afecta a personas, animales y ecosistema”

La Ciudad prohibió el uso de pirotecnia sonora. Así lo anunció el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en redes sociales.

En su cuenta de X, Macri publicó que “la pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, personas con TEA y bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema. Esta decisión también responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos”.

