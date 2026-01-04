Adelantan la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral

A partir del 1° de enero de 2026, la segunda dosis de la vacuna triple viral se aplicará entre los 15 y 18 meses de edad, con el objetivo de reducir el tiempo en que los niños son susceptibles a contraer sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita.

El Ministerio de Salud de la Nación informó un cambio en el Calendario Nacional de Vacunación que adelanta la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral con el objetivo de fortalecer la protección en edades tempranas.

Esta estrategia se fundamenta en el riesgo existente de reintroducción de estas enfermedades en el país y en la necesidad de reducir el número de personas susceptibles de enfermar, padecer complicaciones o fallecer por estas causas.

En los últimos años, el sarampión ha resurgido a nivel mundial debido a la disminución de las coberturas de vacunación, que en muchos casos cayeron por debajo del 95 %, umbral necesario para prevenir brotes. Las bajas coberturas favorecen la transmisión sostenida del virus y aumentan el riesgo de brotes.

¿A quiénes alcanza este cambio?

Los niños nacidos a partir del 1° de julio de 2024 recibirán la segunda dosis de la vacuna triple viral entre los 15 y 18 meses de edad y no recibirán una dosis a los 5 años.

Los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024 continuarán con el esquema vigente, recibiendo la segunda dosis a los 5 años, según el año de nacimiento.

Recordá que las vacunas que forman parte del Calendario Nacional de Vacunación son gratuitas y obligatorias. Se aplican en los hospitales públicos y Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC). Consultá horarios y direcciones de los vacunatorios de la Ciudad.

