“Milei desfinanció el Servicio Nacional del Manejo del Fuego”

La politóloga Julia Strada, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), acusó hoy al gobierno de Javier Milei, quien “desfinanció el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF)”, con un recorte que este año llegaría al 70 por ciento, en comparación con 2023.

La crítica de Strada se da en medio de varios de focos de incendio que se registran actualmente en la Patagonia, y de manera recurrente durante los últimos años, especialmente en esta época.

A través de un posteo en la red social X, la representante de CEPA sostuvo que Milei “desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego: en 2024 ejecutó, en términos reales, 81 por ciento menos que en 2023”.

Asimismo, subrayó que el gobierno libertario “en 2025 bajó a 70,8 por ciento y en el presupuesto 2026 (de ejecutarse lo presupuestado), se consolidaría un ajuste real de 70,7 por ciento vs. 2023”.

Strada puntualizó también que “en sus dos años de gobierno (Milei) subejecutó el presupuesto. En 2024 se devengó el 60,6 por ciento del presupuesto inicial y en 2025 apenas el 48,2”.

Relacionado