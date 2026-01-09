Procesaron al Policía de la Ciudad acusado de asesinar a Gabriel González

El oficial de la Policía de la Ciudad Gastón Miño fue acusado formalmente en la justicia, por el homicidio agravado de Gabriel González, ocurrido durante un operativo en los festejos de Navidad. Podría ser condenado a prisión perpetua. Otros cinco agentes que participaron del operativo, son investigados por presunto encubrimiento.

La Justicia procesó con prisión preventiva por “homicidio agravado“, al oficial Darián Gastón Miño, el Policía de la Ciudad acusado de asesinar a un vecino del barrio de Villa Lugano, durante un operativo realizado durante la Navidad. Ya había sido apartado de sus funciones de manera preventiva, mientras se investiga por encubrimiento a otros cinco uniformados.

La decisión fue tomada por el juez Hugo Decaria, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, quien consideró que “los elementos de prueba incorporados hasta el momento acreditan la materialidad y participación del imputado” en el procedimiento que resultó con la muerte de Juan Gabriel González, el pintor de 45 años que falleció tras recibir un disparo de munición múltiple en tórax y abdomen.

El magistrado decidió procesarlo con prisión preventiva y además, le trabó un embargo sobre sus bienes por la suma de $110.004.700. En el mismo fallo, dispuso el sobreseimiento del hijo de la víctima, Dante Gabriel González; su vecino, Néstor Chávez; y de su pareja, Nelly Portillo –quien también resultó herida en medio del operativo-, quienes habían sido aprehendidos y acusados de supuesto “homicidio en riña“.

La decisión del juez Decaria se basó en elementos probatorios determinantes, como los videos que fueron filmados por los vecinos del lugar, en el que se ve a González enfrentarse desarmado y sin camisa a tres agentes hasta que el acusado llegó y lo redujo de un disparo a corta distancia; las declaraciones de los testigos y los peritajes del Cuerpo Médico Forense, entre otros.

