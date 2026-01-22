Cardiopatías congénitas: convocan a un “Banderazo nacional”

Cardiocongénitas Argentina convoca a un “Banderazo nacional“, ante el desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, por parte del gobierno de Milei.

El texto de la convocatoria dice así:

Hoy hablamos porque el sistema que salva vidas está siendo vaciado.

En Argentina, más de 7.000 bebés nacen cada año con cardiopatías.

La mitad necesita una cirugía para vivir.

El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) garantizó durante 15 años diagnósticos, derivaciones y traslados a tiempo.

Hoy, tras el ajuste del Ministerio de Salud, no hay cardiólogos a cargo, no hay alertas y hay bebés esperando.

Cuando se trata de un corazón, esperar puede ser mortal.

El PNCC existe por ley.

No pueden cerrarlo, pero lo están desmantelando.

1 de febrero

Banderazo Nacional

Por la vida de nuestros hijos

Cardiocongénitas Argentina

