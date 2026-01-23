23 de enero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

01

JOSÉ AMALFITANI. Una vida ejemplar

La Bocina 2 de enero de 2026 0
24-gardel2

CARLOS GARDEL. Ícono de Buenos Aires y el Tango

La Bocina 11 de diciembre de 2025 0
09-julio de caro

JULIO DE CARO. La transformación del tango

La Bocina 11 de diciembre de 2025 0

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

spinetta 2000

LUIS ALBERTO SPINETTA. Toda la vida tiene música

La Bocina 23 de enero de 2026 0
16-pettovello milei

La Justicia vuelve a ordenar a Sandra Pettovello, que entregue los alimentos a comedores

La Bocina 22 de enero de 2026 0
vive con mama

4 de cada 10 jóvenes de hasta 35 años, vive con sus padres

La Bocina 22 de enero de 2026 0
G20260044 3

Atrapan a viuda negra en Villa Urquiza

La Bocina 22 de enero de 2026 0