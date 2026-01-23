Cultura de Verano ofrece lecturas al aire libre, talleres y bookfluencers
Con Lecturas itinerantes, talleres, tés literarios, club de recomendaciones con bookfluencers y narraciones al aire libre, los vecinos tienen la oportunidad de seguir conectados con los libros en estos refugios literarios que ofrece la Red en los distintos barrios de la Ciudad.
Dentro de la propuesta para los más chicos y sus familias está Bibliobicis, un programa de narración al aire libre con editoriales invitadas. Además hay ronda de canciones, lecturas y kamishibai.
Entre los talleres y seminarios que se ofrecen, se destacan: Cine y literatura, universos paralelos: El mal menor, de Carlos E. Feiling, dictado por Pablo Bardauil; Cómo se escribe literatura infantil y juvenil, con Mario Méndez, Animarse a leer poesía, con Carolina Esses, y Té romántico en la biblioteca, con Camila Mora.
Las actividades se realizan en las bibliotecas Antonio Devoto, Casa de la Lectura y la Escritura, Evaristo Carriego, Enrique Banchs, Leopoldo Lugones, Del Barco Centenera de miércoles a viernes entre las 10 y las 17 h, y en las bibliotecas Reina Batata, Parque de la Estación, Casa de la Lectura y la Escritura, Casa de la Cultura y Ricardo Güiraldes también los sábados entre las 10 y las 20 h.
Todas las actividades son con acceso libre y sin costo
Sábado 7 de febrero
16 a 19 h
Tarde de Bibliobicis
Talleres infantiles que te invitan a leer y ronda de canciones junto a las bibliotecas con ruedas de la Ciudad. A cargo de La Mirilla.
Biblioteca Parque de la Estación. Perón 3326.
Jueves 12 de febrero
15 a 18 h
¿Dale que leemos?
Cuentos, disparates, adivinanzas y muchos juegos para iluminar las tardes de verano. Por María Laura Migliarino.
Biblioteca Enrique Banchs. Urquiza altura Av. Caseros al 3100
17 h
Club de lectura itinerante
Un escritor elige un clásico breve de la literatura universal. Lectura, análisis y charla grupal junto al público. En esta edición Daniel Mecca comparte un texto icónico de Borges.
Biblioteca Antonio Devoto. Bahía Blanca 4025
Viernes 13 de febrero
17 h
Súper tarde con Súper Tanny
Presentación del libro Supertanny de María Alejandra Morilla Aprile. Charlaremos y dibujaremos con la autora.
Biblioteca Antonio Devoto. Bahía Blanca 4025.
Sábado 14 de febrero
16 a 19 h
Tarde de Bibliobicis
Talleres infantiles que te invitan a leer y ronda de canciones junto a las bibliotecas con ruedas de la Ciudad. A cargo de Editorial Hola Chicos.
Biblioteca Reina Batata. 11 de Septiembre 1888 (esquina La Pampa).
17 h
Té romántico en la biblioteca
Lecturas y análisis del género literario romántico, sus alcances y derivaciones del texto en la actualidad. Coordina Camilla Mora. Participan Ivana Kasper y Mila Kate.
Biblioteca Ricardo Güiraldes. Talcahuano 1261.
Jueves 19 de febrero
15 h
Introducción a la escritura juvenil
Dos encuentros para que escritores adultos se introduzcan en la escritura de literatura para niños y jóvenes. Por Mario Méndez.
Biblioteca Casa de la Lectura y la Escritura. Lavalleja 924.
17 h
Club de lectura itinerante
Una escritora elige un cuento o poema breve clásico de la literatura universal. Lectura, análisis y charla grupal junto al público. En esta edición: Alejandra Kamiya.
Biblioteca Del Barco Centenera. Venezuela 1538.
Viernes 20 de febrero
15 a 18 h
¿Dale que leemos?
Cuentos, disparates, adivinanzas y muchos juegos para iluminar las tardes de verano. Por María Laura Migliarino.
Biblioteca Enrique Banchs. Urquiza altura Av. Caseros al 3100.
Sábado 21 de febrero
15 a 19 h
Súper tarde con Súper Tanny
Presentación del libro Supertanny de María Alejandra Morilla Aprile. Charlaremos y dibujaremos con la autora.
Biblioteca Reina Batata. 11 de Septiembre 1888 (esquina La Pampa).
15 h
Taller de cine y literatura. Universos paralelos: El mal menor
Análisis de la novela de Carlos E. Feiling, El mal menor (1996) y su transposición en la película El prófugo (2020), de Natalia Meta. Se explorará la temática de los universos paralelos en el género de terror y la ciencia ficción en autores como Lovecraft y sus vínculos con la actualidad en series como Stranger Things. Por Pablo Bardauil.
Casa De la Cultura. Av. de Mayo 575.
17 h
Dark Romance: guía para abrazar lo prohibido
Debate y reseñas en vivo con Malena Hehn, Paula Toro, Sofía Schiavi, Fátima Molina, Anaopinadetodo y Nath Vidaurre. Juegos, actividades y sorteos a cargo de Books & Wine y The mates club. Coordina: Cris Alemany.
Biblioteca Ricardo Güiraldes. Talcahuano 1261.
Miércoles 25 de febrero
16 h
Taller de Kamishibai
Kamishibai teatro para niños y familias. Por Carmen Kohan.
Biblioteca Enrique Banchs. Urquiza y Av. Caseros al 3100.
Jueves 26 de febrero
15 h
Introducción a la escritura juvenil
Dos encuentros para que escritores adultos se introduzcan en la escritura de Literatura para niños y jóvenes. POr Mario Méndez.
Casa de la Lectura y la Escritura. Lavalleja 924
17:30 h
Club de lectura itinerante
Un escritor elige un cuento o poema breve clásico de la literatura universal. Lectura, análisis y charla grupal. En esta edición: Walter Romero.
Casa de la Lectura y la Escritura. Lavalleja 924.
Viernes 27 de febrero
17 h
Taller Poesía ¿Qué hace a un poema?
Dos encuentros para leer poesía y tratar de responder a esta pregunta. Con Caro Esses.
Biblioteca Evaristo Carriego. Honduras 3784.
Sábado 28 de febrero
15 h
Taller de cine y literatura Universos paralelos: El mal menor, de Carlos E. Feiling
Durante el taller se analizará la novela de Carlos E. Feiling, El mal menor (1996) y su transposición en la película El prófugo (2020), de Natalia Meta. Se explorará la temática de los universos paralelos en el género de terror y la ciencia ficción en autores como Lovecraft y se establecerán vínculos con la actualidad en series como Stranger Things. Por Pablo Bardauil.
Casa De la Cultura. Av. de Mayo 575.
16 a 19 h
Tarde de Bibliobicis
Talleres infantiles que te invitan a leer y ronda de canciones junto a las bibliotecas con ruedas de la Ciudad. A cargo de Editorial Hola Chicos.
Biblioteca Reina Batata. 11 de Septiembre 1888 (esquina La Pampa).