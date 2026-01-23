Cultura de Verano ofrece lecturas al aire libre, talleres y bookfluencers

Sábado 7 de febrero

16 a 19 h

Tarde de Bibliobicis

Talleres infantiles que te invitan a leer y ronda de canciones junto a las bibliotecas con ruedas de la Ciudad. A cargo de La Mirilla.

Biblioteca Parque de la Estación. Perón 3326.

Jueves 12 de febrero

15 a 18 h

¿Dale que leemos?

Cuentos, disparates, adivinanzas y muchos juegos para iluminar las tardes de verano. Por María Laura Migliarino.

Biblioteca Enrique Banchs. Urquiza altura Av. Caseros al 3100

17 h

Club de lectura itinerante

Un escritor elige un clásico breve de la literatura universal. Lectura, análisis y charla grupal junto al público. En esta edición Daniel Mecca comparte un texto icónico de Borges.

Biblioteca Antonio Devoto. Bahía Blanca 4025

Viernes 13 de febrero

17 h

Súper tarde con Súper Tanny

Presentación del libro Supertanny de María Alejandra Morilla Aprile. Charlaremos y dibujaremos con la autora.

Biblioteca Antonio Devoto. Bahía Blanca 4025.

Sábado 14 de febrero

16 a 19 h

Tarde de Bibliobicis

Talleres infantiles que te invitan a leer y ronda de canciones junto a las bibliotecas con ruedas de la Ciudad. A cargo de Editorial Hola Chicos.

Biblioteca Reina Batata. 11 de Septiembre 1888 (esquina La Pampa).

17 h

Té romántico en la biblioteca

Lecturas y análisis del género literario romántico, sus alcances y derivaciones del texto en la actualidad. Coordina Camilla Mora. Participan Ivana Kasper y Mila Kate.

Biblioteca Ricardo Güiraldes. Talcahuano 1261.

Jueves 19 de febrero

15 h

Introducción a la escritura juvenil

Dos encuentros para que escritores adultos se introduzcan en la escritura de literatura para niños y jóvenes. Por Mario Méndez.

Biblioteca Casa de la Lectura y la Escritura. Lavalleja 924.

17 h

Club de lectura itinerante

Una escritora elige un cuento o poema breve clásico de la literatura universal. Lectura, análisis y charla grupal junto al público. En esta edición: Alejandra Kamiya.

Biblioteca Del Barco Centenera. Venezuela 1538.

Viernes 20 de febrero

15 a 18 h

¿Dale que leemos?

Cuentos, disparates, adivinanzas y muchos juegos para iluminar las tardes de verano. Por María Laura Migliarino.

Biblioteca Enrique Banchs. Urquiza altura Av. Caseros al 3100.

Sábado 21 de febrero

15 a 19 h

Súper tarde con Súper Tanny

Presentación del libro Supertanny de María Alejandra Morilla Aprile. Charlaremos y dibujaremos con la autora.

Biblioteca Reina Batata. 11 de Septiembre 1888 (esquina La Pampa).

15 h

Taller de cine y literatura. Universos paralelos: El mal menor

Análisis de la novela de Carlos E. Feiling, El mal menor (1996) y su transposición en la película El prófugo (2020), de Natalia Meta. Se explorará la temática de los universos paralelos en el género de terror y la ciencia ficción en autores como Lovecraft y sus vínculos con la actualidad en series como Stranger Things. Por Pablo Bardauil.

Casa De la Cultura. Av. de Mayo 575.

17 h

Dark Romance: guía para abrazar lo prohibido

Debate y reseñas en vivo con Malena Hehn, Paula Toro, Sofía Schiavi, Fátima Molina, Anaopinadetodo y Nath Vidaurre. Juegos, actividades y sorteos a cargo de Books & Wine y The mates club. Coordina: Cris Alemany.

Biblioteca Ricardo Güiraldes. Talcahuano 1261.

Miércoles 25 de febrero

16 h

Taller de Kamishibai

Kamishibai teatro para niños y familias. Por Carmen Kohan.

Biblioteca Enrique Banchs. Urquiza y Av. Caseros al 3100.

Jueves 26 de febrero

15 h

Introducción a la escritura juvenil

Dos encuentros para que escritores adultos se introduzcan en la escritura de Literatura para niños y jóvenes. POr Mario Méndez.

Casa de la Lectura y la Escritura. Lavalleja 924

17:30 h

Club de lectura itinerante

Un escritor elige un cuento o poema breve clásico de la literatura universal. Lectura, análisis y charla grupal. En esta edición: Walter Romero.

Casa de la Lectura y la Escritura. Lavalleja 924.

Viernes 27 de febrero

17 h

Taller Poesía ¿Qué hace a un poema?

Dos encuentros para leer poesía y tratar de responder a esta pregunta. Con Caro Esses.

Biblioteca Evaristo Carriego. Honduras 3784.

Sábado 28 de febrero

15 h

Taller de cine y literatura Universos paralelos: El mal menor, de Carlos E. Feiling

Durante el taller se analizará la novela de Carlos E. Feiling, El mal menor (1996) y su transposición en la película El prófugo (2020), de Natalia Meta. Se explorará la temática de los universos paralelos en el género de terror y la ciencia ficción en autores como Lovecraft y se establecerán vínculos con la actualidad en series como Stranger Things. Por Pablo Bardauil.

Casa De la Cultura. Av. de Mayo 575.

16 a 19 h

Tarde de Bibliobicis

Talleres infantiles que te invitan a leer y ronda de canciones junto a las bibliotecas con ruedas de la Ciudad. A cargo de Editorial Hola Chicos.

Biblioteca Reina Batata. 11 de Septiembre 1888 (esquina La Pampa).