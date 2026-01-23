Maca Mona Mu, en la Terraza del CC 25 de Mayo

En el marco de Cultura de Verano, el Centro Cultural 25 de Mayo presentará hasta el 28 de febrero una programación especial de miércoles a domingos en la Terraza y la Sala Principal. La agenda incluirá jazz, milonga, cine con las películas que abrieron la última edición de BAFICI, conciertos y funciones de teatro infantil.

Los miércoles estarán dedicados al jazz en la Terraza con el ciclo Jazzología como eje de la programación de febrero. El 4 se presentará Graciela Arenas Cuarteto, seguido el día 11 por Menchi Swing Quartet. El 18 será el turno de Canciones de Brasil, con Beto Caletti en guitarra y Mishka Adams en voz, y el ciclo cerrará el miércoles 25 con una noche de jazz y pop a cargo de Alejandra Martin en voz y Álvaro Torres en piano. Todos los conciertos se realizarán a las 20.30 h.

Asimismo, la Terraza se transformará en una sala de cine al aire libre con el ciclo UPA! todos los jueves a las 20.30 h La programación comenzará el 5 de febrero con UPA! Una película argentina (2007), continuará el 12 con UPA! 2: El regreso (2015) y el 19 con UPA! Una pandemia argentina: Lado A + B (2021), y finalizará el 26 con UPA! Una primavera en Atenas (2025).

Las artes escénicas tendrán su espacio los viernes. En la Terraza, Improvisa2 se presentará los viernes 30 de enero, 13 de febrero y 27 de febrero a las 20.30 h. En la Sala Principal, Las medidas de Tomás Landa tendrá funciones los viernes 6 y 20 de febrero a las 20 h, mientras que el viernes 13 de febrero a las 20 h será el turno de La danza de los encuentros, a cargo de la Compañía Federal de Danza Argentina.

La música continuará los sábados en la Terraza, siempre a las 20.30 h. El ciclo comenzará el 24 de enero con Maca Mona Mu y seguirá el 31 con Sol Bassa. El 7 de febrero se presentará Doble o Nada y el 14 habrá una función especial de San Valentín con Flamenco al filo. Tablao vivo a cargo de Mariana Astutti. El sábado 21 será el turno de Maxi Pachecoy y el 28 llegará Barby Aguirre.

La programación para toda la familia tendrá un lugar destacado durante el verano. Lexi, hablemos de dislexia se presentará los miércoles 28 de enero y 4, 11, 18 y 25 de febrero a las 16 h en la Sala Principal. Los sábados, en el mismo horario y sala, se podrá ver Las aventuras de Estrella y Estrellita, con funciones el 24 y 31 de enero y el 7, 14, 21 y 28 de febrero.

Los domingos a las 16 h la Sala Principal recibirá el ciclo Domingos Increíbles, con propuestas musicales para las infancias. El 25 de enero se presentará Mundo Arlequín: Una loca re-Zeta, el 1 de febrero Al Tun Tun, el 8 Mecache, el 15 Los Ludic y el 22 Cote te canta.

Además, desde el domingo 25 de enero, la Milonga del CC25 a cargo de Julio Duplaá volverá a ocupar un lugar central en la programación con un encuentro semanal que se realizará todos los domingos, de 19 a 22 h, en la Sala Redonda. Y, a partir de febrero, se sumará la Orquesta del Plata en vivo el último domingo de cada mes.

Por último, el Centro Cultural 25 de Mayo ofrecerá Visitas Inclusivas los jueves 22 y 29 de enero a las 11 h. y los lunes y jueves desde febrero, a las 11 h. y a las 14 h, como parte de su agenda de accesibilidad y apertura a la comunidad.

La programación completa de Cultura de Verano y la agenda del Centro Cultural 25 de Mayo pueden consultarse en festivalesba.org, en cc25.org y en el Instagram oficial del espacio instagram.com/cc25demayo.

