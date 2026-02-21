“El gobierno de Milei decidió, discrecionalmente, no transferir los fondos que corresponden a bomberos”

La diputada bonaerense Priscila Minnaard presentó un proyecto que reclama al gobierno nacional, porque no transfirió la totalidad de los fondos correspondientes al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, previstos por la Ley 25.054.

La legisladora de la UCR planteó al gobierno bonaerense que reclame a Nación de manera “eficiente y urgente” la transferencia de los fondos, que son destinados a equipamientos. “En 2025, el Gobierno nacional realizó el pago del subsidio, pero discrecionalmente decidió no transferir el remanente contemplado por ley“, objetó Minnaard.

El gobierno de Javier Milei no cumplió en 2025 con el envío completo de los fondos que por ley les corresponden a los cuarteles de bomberos de todo el país y que se recaudan con un aporte obligatorio en las pólizas de seguros.

La Ley 25.054 está vigente desde 1998, y contempla la creación de un fondo para subsidiar a los bomberos de todo el país que se financia con un aporte del 5 por mil de todas las pólizas de seguro, excepto los de vida. Es decir que no se trata de fondos propios del gobierno nacional.

Los pagos se realizan dos veces por año y, según el portal Chequeado, para 2025 estaban asignados algo más de 52 mil millones de pesos. Pero el segundo pago nunca se concretó. Distintas versiones indican que el gobierno dejó adeudados entre 12 mil millones y la mitad del total, es decir algo más de 25 mil millones.

Semanas atrás, en plena catástrofe de los incendios en la Patagonia, el Gobierno nacional buscó acallar las críticas y anunció que giraría más de 120 mil millones de pesos para “fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios”.

Inmediatamente, desde los cuarteles de todo el país aclararon que no se trataba de un aporte extraordinario ni ninguna gesta del gobierno, si no simplemente el cumplimiento de la Ley 25.054 que encima se financia con lo que la gente paga de seguros.

Fuente: La Política On Line

