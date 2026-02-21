Dos jóvenes mostraron por dentro, cómo están las obras del soterramiento del FFCC Sarmiento

El usuario de You Tube Ian Menéndez, compartió un video en el que se ve a dos jóvenes recorrer los trabajos inconclusos del soterramiento del FFCC Sarmiento. Durante el recorrido, se cruzaron con la tuneladora “La Argentina“, tuvieron acceso a los controles, y pasearon por el túnel con las vías. Más abajo, el video completo.

Son jóvenes que se dedican a filmar lugares misteriosos o abandonados. Otros de sus videos son “El pueblo fantasma de Buenos Aires“, “La isla perdida de New York” o “Escalo una grúa en Buenos Aires”. Su instagram es ian_menendez.

