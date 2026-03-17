Alto acatamiento al paro de una semana en las universidades

Docentes universitarios iniciaron un paro de una semana en las universidades -que durante el primer día tuvo alto acatamiento-, en el marco de un plan de lucha nacional que reclama recomposición salarial, reapertura de paritarias y la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

Dirigentes gremiales declararon que el conflicto se profundizó por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, que supera actualmente el 50% frente a la inflación acumulada.

La última convocatoria paritaria se realizó en septiembre de 2024 y que desde entonces, los incrementos salariales fueron definidos unilateralmente por el Gobierno nacional.

Además del reclamo salarial, el conflicto también incluye la exigencia de implementar la Ley de Financiamiento Universitario, que según el sector docente, permitiría garantizar presupuesto para el funcionamiento de las universidades, becas estudiantiles y recomposición de los salarios.

La adhesión al paro está siendo alta en las distintas unidades académicas, con niveles que en algunos casos alcanzan el 100% de acatamiento.

Si el conflicto no encuentra respuestas por parte del Gobierno nacional, no se descarta avanzar hacia medidas más profundas dentro del plan de lucha, incluso con la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado durante el cuatrimestre.

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