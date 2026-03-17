“Milei formó parte de un hecho de corrupción millonario” La Bocina 17 de marzo de 2026 1 minute read (foto: Mauricio Novelli, cofundador de Tech Forum, en la audiencia con el Presidente Javier Milei, 19 de Octubre de 2024) https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/03/libra-ferraro-conferencia.mp3 POPURRÍ XL – 17/03/26 Relacionado Post navigation Previous: Alto acatamiento al paro de una semana en las universidadesNext: Luciano Cáceres: “los políticos deben pagar si hacen algo mal” NOTAS RELACIONADAS A 50 años del golpe militar, la marcha Orletti-Olimpo volverá a unir el horror La Bocina 17 de marzo de 2026 0 Luciano Cáceres: “los políticos deben pagar si hacen algo mal” La Bocina 17 de marzo de 2026 0 Alto acatamiento al paro de una semana en las universidades La Bocina 17 de marzo de 2026 0