Empresarios y pymes industriales marchan al Congreso

Las cámaras que nuclean a empresas y pymes del sector productivo. realizarán una marcha al Congreso. Será el jueves a las 11, para hacerles llegar a los legisladores un diagnóstico sobre la crisis que atraviesa la industria nacional.

La iniciativa surgió tras una reunión virtual de empresarios pymes, en la que se analizó la caída de la actividad económica y las dificultades para mantener los niveles de producción.

En ese encuentro se hablaron de cuestiones que preocupan al sector, como el acceso al financiamiento, los costos productivos y el impacto de la coyuntura económica en las pequeñas y medianas empresas manufactureras.

Comprometieron su presencia el jueves, en el Congreso, la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), Industriales Pymes Argentinos (IPA), Fundación Pro Tejer, la Cámara de la Industria Marroquinera Argentina (CIMA), la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), la Unión Industrial de San Martín (UIGSM), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) y la Confederación PyME Argentina, entre otras organizaciones.

Los representantes de los empresarios están elaborando un documento que sintetizará propuestas para preservar el entramado productivo y el empleo industrial.

El encuentro pretende concientizar a los legisladores de distintas bancadas, sobre cómo, las condiciones económicas actuales, afectan a la producción. Asimismo, se pretende abrir un canal de diálogo institucional para analizar herramientas que permitan fortalecer la industria nacional.

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