Abierta la inscripción para los cursos y talleres del Centro Cultural Versalles

El Centro Cultural Versalles informa que está abierta la inscripción para los cursos y talleres de2026.

La información sobre los talleres se encuentra en el siguiente formulario de inscripción:

El personal del Centro cultural informa que está a disposición para responder a sus consultas de Lunes a Viernes, en el horario de 18 a 21 hs. en Bruselas 785, o al 11 4641 2722. Es importante destacar que, como ya se ha comunicado, las inscripciones para este año serán exclusivamente de manera virtual.

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