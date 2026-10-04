Dos grupos empresarios se presentaron para construir la línea F de subte

Dos grupos empresarios presentaron sus propuestas para construir la Línea F de subterráneos, que conectará Barracas con Palermo. Ya se abrió el primer sobre con las propuestas técnicas de los consorcios interesados en llevar adelante el proyecto. En una segunda instancia se conocerán las ofertas económicas.

Los dos consorcios de empresas que se presentaron son:

◾CITIC Construction – Ranken Railwail Construction – Supercemento – Eleprint – Panedile.

◾Roggio – Ghella.

El jefe de Gobierno Macri aseguró que “en diciembre se adjudica y los trabajos arrancan a principios de 2027”.

La línea F tendrá 12 estaciones y se conectará con seis líneas de la red y dos de trenes. Con una inversión de US$1.350 millones, será la obra de transporte más importante de Buenos Aires en los próximos años y la más costosa del país.

La licitación del Ministerio de Movilidad e Infraestructura es una oportunidad estratégica para mejorar la movilidad en Buenos Aires y su área metropolitana, y permitirá optimizar la conectividad transversal y aliviar la congestión en las restantes líneas. Su recorrido unirá a Barracas –barrio al que nunca había llegado la red de subtes–, Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta y Palermo, lo que permitirá la combinación con las seis líneas de subtes de la red.

Es la primera vez en 25 años que se anuncia una nueva línea de subte. La Línea F tendrá un papel clave en la conectividad de los viajes en la Ciudad: facilitará el desplazamiento norte-sur de más de 300 mil pasajeros diarios, descongestionará a la Línea C y potenciará el uso de la red de subtes. Conectará otras líneas, y el Ferrocarril Roca en Plaza Constitución –la estación ferroviaria más transitada del país, por donde circulan algo más de un millón de pasajeros a diario– y la estación Palermo del FFCC San Martín.

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