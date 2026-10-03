Puerto Rico y Argentina, unidos en una noche bien tanguera La Bocina 3 de octubre de 2026 1 minute read El 9 de octubre a las 21 hs. En Bien Bohemio, PUERTO RICO ARGENTINA se unen por la Música y la Poesía. Voces: Lucy Nevarez Silvia Sab Piano y Dirección Musical: Oscar De Elia Poesía: Marta Pizzo ¡Reservá tu lugar! 11 6545 5150 Relacionado Vea también... “Jorge Macri sólo gobierna para el 3% más rico” Leo Sujatovich en Las Violetas, Miguel De Caro en La Puerto Rico La ley del más rico La justicia frenó el proyecto del nuevo Puerto Madero, en Costanera sur Post navigation Previous: Claudia Puyó, Personalidad Destacada de la Cultura NOTAS RELACIONADAS Visitas guiadas al Paseo Ambiental del Sur, en Villa Soldati La Bocina 2 de octubre de 2026 Paula Maffia presenta “República Afectiva” en Parque Centenario La Bocina 1 de octubre de 2026 Se estrena en cine “Una película de Parque Chas” La Bocina 1 de octubre de 2026