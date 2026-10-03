Claudia Puyó, Personalidad Destacada de la Cultura

La reconocida cantante y compositora Claudia Puyó fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña el pasado jueves en el salón Dorado. Con más de cuatro décadas de trayectoria, la artista musical es una de las grandes voces del rock y el blues argentino.

Puyó trabajó junto a figuras como Fito Páez, Charly García, Mercedes Sosa y David Lebón, dejando una huella profunda en la música nacional. Además, este reconocimiento celebra una trayectoria marcada por el talento, la pasión y el aporte invaluable a la cultura argentina.

Durante el encuentro, la mítica compositora interpretó una variedad de temas célebres y estuvo acompañada por otros artistas, colegas, familiares y amigos. Uno de los momentos más emotivos fue un video de León Gieco con un mensaje hacia ella en que remarca su talento y virtuosismo en la música. Además, el cantautor le dedicó un sentido tema musical.

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