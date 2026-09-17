Recital acústico de Claudia Puyó, en el Patio Funes

Nuevo patio de juegos en la Plaza de la Bandera

Inauguran el patio de juegos remodelado de la Plaza Arenales

El Sábado 22, Vecinos “abrazan” la Plaza Ciudad de Banff, para reclamar que se termine el patio de juegos

Vecinos de Versailles reclaman que se termine el patio de juegos de la Plaza “Ciudad de Banff”