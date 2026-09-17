Ferias porteñas para todos los gustos, en parques y plazas
Ferias de la Ciudad para disfrutar el fin de semana:
- La Feria Nuevos Sabores estará el sábado y domingo en Plaza Padre Mugica en Rogelio Yrurtia y Carlos Pellegrini de 11 a 19 h, Saavedra.
- La Feria Sabe la Tierra estará el sábado y domingo en Plaza Colombia en Isabel La Católica entre Brandsen y Pinzón de 11 a 19 h, Barracas.
- La Feria Migrante estará el sábado y domingo en Parque Chacabuco en Av. Asamblea y Emilio Mitre de 11 a 20, Parque Chacabuco, junto a Feria Valor BA.
- La Feria Voces del Sur estará el sábado en Parque Rivadavia en Av. Rivadavia 4950 de 11 a 19 h, Caballito; en Plaza Islas Malvinas en 20 de septiembre y Caboto de 11 a 19 h, Barracas; y en Plaza Vuelta de Obligado en Av. San Juan y Pichincha de 11 a 19 h, Parque Patricios; y el domingo en Plaza Manzana 66 en Av. Belgrano y Av Jujuy de 11 a 19, Balvanera; y en Plaza Martín Fierro en La Rioja 1300 de 11 a 19 h, San Cristobal; y en Parque Rivadavia en Av. Rivadavia 4950 de 11 a 19 h, Caballito.
- La Ecoferia Ofelia estará el sábado y domingo en Plaza Clemente en Enrique Martínez y Concepción Arenal de 11 a 19, Colegiales.