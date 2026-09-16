17 de septiembre de 2026

NOTAS RELACIONADAS

ADIÓS SUI GENERIS. Cuando el rock nacional se volvió popular

ADIÓS SUI GENERIS. Cuando el rock nacional se volvió popular

La Bocina 5 de septiembre de 2026
169 floresta 3

Celebración de los 169 años del barrio de Floresta

La Bocina 3 de septiembre de 2026
barrios al colon

“Los barrios al Colón”: ensayos de la Filarmónica en el gran teatro porteño

La Bocina 29 de agosto de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

feria nuevos sabores

Ferias porteñas para todos los gustos, en parques y plazas

La Bocina 17 de septiembre de 2026
claudia puyo

Recital acústico de Claudia Puyó, en el Patio Funes

La Bocina 17 de septiembre de 2026
05-hospital

La Ciudad amplió los alcances de la “Prioridad Porteña” a los turnos de los hospitales

La Bocina 16 de septiembre de 2026
spinetta 2000

Juntada Spinettiana para recibir a la Primavera

La Bocina 16 de septiembre de 2026