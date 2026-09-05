5 de septiembre de 2026

NOTAS RELACIONADAS

169 floresta 3

Celebración de los 169 años del barrio de Floresta

La Bocina 3 de septiembre de 2026
barrios al colon

“Los barrios al Colón”: ensayos de la Filarmónica en el gran teatro porteño

La Bocina 29 de agosto de 2026
27-karadagian

MARTÍN KARADAGIAN. Nuestro titán inolvidable

La Bocina 27 de agosto de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

dolina

Alejandro Dolina, Dr. Honoris Causa de la UBA

La Bocina 5 de septiembre de 2026
plaza teran

Celebran el Día de la Niñez en la Plaza Terán

La Bocina 5 de septiembre de 2026
ADIÓS SUI GENERIS. Cuando el rock nacional se volvió popular

ADIÓS SUI GENERIS. Cuando el rock nacional se volvió popular

La Bocina 5 de septiembre de 2026
vera

Gustavo Vera presentó el libro sobre su correspondencia con el Papa Francisco

La Bocina 4 de septiembre de 2026