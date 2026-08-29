“Los barrios al Colón”: ensayos de la Filarmónica en el gran teatro porteño

La Ciudad abrió una nueva convocatoria para que los vecinos puedan presenciar nuevos ensayos generales de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón. Las próximas fechas permitirán disfrutar de parte del repertorio clásico que la formación interpreta en sus funciones oficiales.

La primera cita será el sábado 19 de septiembre, a las 11 horas, con un ensayo general del espectáculo Ecos del clasicismo. El encuentro tendrá como director a Emmanuele Baldini y a Fernando Ciancio como solista. El programa incluirá el Concierto para violín (1875), de Amanda Maier, en su estreno en Argentina; el Concierto para Trompeta, de Hummel; y la Sinfonía nº 41, de Wolfgang Amadeus Mozart.

El día 26, a la misma hora, los vecinos podrán presenciar el ensayo general de Mundos románticos III, en una presentación dirigida por Zoe Zeniodi, con Lise de la Salle como solista y un repertorio que incluirá el Concierto para piano y orquesta n° 2 de Johannes Brahms y Scheherazade de Nikolái Rimski-Kórsakov.

Más de 3.000 porteños participaron en los últimos meses del programa Barrios al Colón, promovido por la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano. Cada ensayo tiene una duración aproximada de 75 minutos y permite conocer el trabajo de la orquesta durante la preparación del repertorio previa a los conciertos oficiales.

La inscripción para las fechas de septiembre ya está disponible a través de BOTI. Para participar es necesario contar con un usuario MiBA y cada vecino puede solicitar hasta dos ubicaciones. Los lugares se asignan por orden de inscripción. En cada ensayo se ofrecen 800 ubicaciones. Se entregan 400 accesos con acompañante incluido y los asistentes ocupan sectores de platea y palcos del Colón.

La iniciativa busca acercar la música clásica a nuevos públicos y facilitar el acceso de los vecinos al máximo coliseo argentino. La propuesta se desarrolla durante todo el año y contempla funciones hasta diciembre, en el marco de las celebraciones por el 80º aniversario de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

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