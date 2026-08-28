Esteban Morgado Cuarteto, en el Cine Teatro El Plata, de Mataderos

El cuarteto que dirige el guitarrista, compositor y arreglador Esteban Morgado y completan Walter Castro (bandoneón), “Quique” Condomí (violín) y Horacio “Mono” Hurtado (contrabajo) se afirma en el tango para luego partir hacia otros destinos musicales con la misma solidez, en un ejemplo de creatividad conjunta que ya lleva 25 años de historia, 12 discos grabados y un amplio recorrido por varios escenarios del país.

Esteban Morgado Cuarteto se presentará en el marco del Festival y Mundial Tango BA, el Domingo 30 de Agosto, a las 18, en el Cine Teatro El Plata, Juan B. Alberdi 5765, Mataderos.

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