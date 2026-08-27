“La democracia no se animó a derogar la ley de entidades financieras de la dictadura” La Bocina 27 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/banco-central-paulon.mp3 POPURRÍ XL – 27/08/26 Relacionado Vea también... Repudian un proyecto de Milei, que quiere derogar la ley que protege al teatro Algunos creen que las deudas financieras de las familias es “buen síntoma” “La Ley de Alquileres no se puede derogar por decreto” En Villa Devoto, no tienen ánimo para brindar (pero sí para luchar) Post navigation Previous: Facultad de Agronomía, preocupada por la privatización del reciclado en la CiudadNext: América le dió al mundo el chocolate, el tomate y la papa NOTAS RELACIONADAS América le dió al mundo el chocolate, el tomate y la papa La Bocina 27 de agosto de 2026 Piden cárcel para Galperín, por los intereses usurarios de Mercado Pago La Bocina 26 de agosto de 2026 Cerimedo estuvo al menos 10 veces en Casa Rosada, y su esposa dirigió la ANDIS La Bocina 26 de agosto de 2026