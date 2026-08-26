Cerimedo estuvo al menos 10 veces en Casa Rosada, y su esposa dirigió la ANDIS

Jony Viale desmintió a Milei: “Cerimedo estuvo al menos 12 veces en Casa Rosada”

Los cursos de la esposa de Adorni para empresas estatales eran carísimos

“Adorni no puede hacer campaña desde el atril de la Casa Rosada”

Repudian el video difundido por la Casa Rosada, en el Día de la Mujer