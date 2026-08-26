Cerimedo estuvo al menos 10 veces en Casa Rosada, y su esposa dirigió la ANDIS La Bocina 26 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/natalia-basil.mp3 POPURRÍ XL – 26/08/26 Relacionado Vea también... Jony Viale desmintió a Milei: “Cerimedo estuvo al menos 12 veces en Casa Rosada” Los cursos de la esposa de Adorni para empresas estatales eran carísimos “Adorni no puede hacer campaña desde el atril de la Casa Rosada” Repudian el video difundido por la Casa Rosada, en el Día de la Mujer Post navigation Previous: Buscan cantantes para el Coro Villa del Parque NOTAS RELACIONADAS Sigue cayendo la venta de naftas; se carga menos que en 2023 La Bocina 25 de agosto de 2026 La crisis era obvia: sinceraron los precios, pero congelaron los salarios La Bocina 25 de agosto de 2026 “La ANMAT no controla los remedios” La Bocina 25 de agosto de 2026