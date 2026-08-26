Buscan cantantes para el Coro Villa del Parque

CORO busca Cantantes en esta Primavera!!

Ahora los JUEVES!!!

En Villa del Parque (Buenos Aires)

—–PEDIDO DE VOCES:

– Convocatoria de Voces jóvenes Septiembre 2026 para formar parte del “Coro Villa del Parque“

Jueves 3 de Septiembre de 20 hs. a 21.30 hs.

No te pierdas esta OPORTUNIDAD!!!

Obras con arreglos propios:

U2, Cold Play, Soda Stereo, Luis Alberto Spinetta, Carlos Vives, Abel Pintos, Pedro Pastor, Sandro, música brasileña, española, italiana, tango, folklore y mucho más!!!!

Y vas a cantar con ORQUESTA!!!!!

No te lo podés perder!!!!!!!

También hacemos un Taller de Creación de Canciones!!!!

Una de las canciones creadas por el grupo será estrenada con Coro y Orquesta!!! Y tenemos como proyecto crear un blues en Homenaje a Pappo y al barrio Villa Gra. Mitre (en agradecimiento por habernos invitado tantas veces en sus aniversarios)

Requisitos: Muy buena onda, afinación y compromiso con la asistencia a ensayos.

Te esperamos los Jueves por la noche!!!

Ensayos todos los Jueves de 20 hs. a 21.30 hs. en Baigorria 3373, Cap. Fed. en la sede de la Asociación Vecinal Villa del Parque (a metros de la Plaza Aristóbulo del Valle)

Dirección y arreglos: Sergio Baldassini Gázquez.

Compositor, y con una extensa carrera como docente, se destaca también como director y arreglador, entre otros, del “Coro de la Innovación” (1987/2017), “Ensamble Coral Gador“, “Saint Paul College Band & Choir“, “Coro y Banda Escuela 17 D.E. 8 Raúl Luis Bernardelli“, “Coro y Banda Escuela de Comercio 12 D.E 21 Juan XXIII” y “Coro y Banda Escuela de Comercio 33 D.E. 18 Maipú“.

Con estos Coros ha participado en conciertos y festivales nacionales e internacionales.

Algunas notas salientes:

– El concierto realizado en octubre de 2019 por el Coro Villa del Parque y Coro de la Escuela de Comercio 12 D.E. 21 junto al Coral Velez Sarfield, la Megaorquesta de las Escuelas de Música de CABA y Orquesta Juvenil Violeta Parra, fue declarado de interés educativo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

– Bajo Resolución N° 2654 el Ministerio de Cultura de la Nación se ha declarado de interés cultural el concierto solidario ofrecido por el “Coro de la Innovación” el 19 de abril de 2015

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