Litto Nebbia y Miguel Cantilo, en un concierto para ayudar a Kubero Díaz

JUNTOS POR KUBERO, es un concierto solidario a total beneficio de Kubero Díaz, quien se está recuperando de un problema de salud que le impide desarrollar su arte.

Amigos y colegas como Litto Nebbia, Miguel Cantilo, Piti Fernández, Pollo Raffo, Jorge Durietz, Mono Izarrualde, Juan del Barrio, Jorge Minissale, Claudio Kleiman y Jorge Senno se reúnen para celebrar su música y colaborar desinteresadamente para su pronta recuperación.

La cita es el miércoles 14 de octubre a las 21 horas en RONDEMAN, Lavalle 3177, CABA.

Las entradas se encuentran a la venta en el siguiente Link

Relacionado