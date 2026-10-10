El Parque de la Ciudad, abierto de lunes a lunes

Desde ahora, el Parque de la Ciudad se podrá visiar todos los días, con entrada libre y gratuita. El Parque, que hasta ahora abría sus puertas de martes a domingos, suma también los lunes al menú de opciones para su visita. Durante la primavera y el verano, el parque recibe a los visitantes de 8 a 20 horas.

El predio de 68,2 hectáreas cuenta con patio de juegos, canchas para practicar deportes, un lago, un mariposario, salón para eventos, amplias superficies verdes y la histórica Torre Espacial en el centro.

Al Parque de la Ciudad se puede ingresar por Avenida Fernández de la Cruz 4000, con acceso peatonal y estacionamiento, y por el Barrio Olímpico, sobre 23 de Junio al 4300, exclusivamente para peatones.

El Parque de la Ciudad se destaca por su diversidad forestal y su diseño paisajístico que conserva el hábitat de una variada fauna, en especial aves y mariposas.

Entre sus propuestas permanentes se encuentran el nuevo patio de juegos, inaugurado el año pasado e inspirado en las antiguas atracciones del parque de diversiones Interama, con su iconografía y paleta de colores; canchas para practicar diversos deportes y amplios sectores verdes para disfrutar al aire libre.

El Parque de la Ciudad cuenta también con un “Mariposario” (un sector con distintas plantas que atraen a las mariposas) que permite un contacto entre los visitantes y la naturaleza. A lo largo del año, en el parque se ofrecen talleres de arte, clases de baile, actividades recreativas y eventos culturales. El Parque de la Ciudad cuenta además con una sala de exhibición y una muestra permanente que aborda su historia, atravesada por distintas transformaciones.

En vacaciones y fechas especiales se realizan propuestas gratuitas como Parque de Verano, Parque de Invierno y Parque de Primavera, que incluyen una gran variedad de actividades recreativas para toda la familia. Vale destacar que la última edición durante las vacaciones de invierno reunió a más de 135.000 personas. Estas actividades conviven con los shows y eventos masivos que se desarrollan durante todo el año en otro sector del predio, con un acceso propio sobre Avenida Roca.

Por encima de todo el conjunto se eleva la Torre Espacial, un emblema de 228 metros de altura que desde este año y por primera vez en la historia la Ciudad instaló una iluminación decorativa en toda su estructura, visible a grandes distancias.

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